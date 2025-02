Reading teatrale su Cristina da Pizzano al centro Armonia dell’Essere

Cristina da Pizzano, nata in Italia, fu educata alle lettere e alle scienze dal padre, prima docente di medicina e astronomia all’università di Bologna, poi consigliere del re Carlo V alla corte di Parigi, dove si stabilì con la famiglia. Al centro Armonia dell’Essere di via Sarzana 52, stasera alle 21, è in programma il reading teatrale ‘Cristina da Pizzano e la città delle dame’, scritto e interpretato da Chiara Santucci, performer spezzina che ha studiato danza, canto e teatro. "Cristina stessa ricorda che il maggior ostacolo alla sua istruzione, raro percorso per una donna di quei secoli – spiegano i promotori – era rappresentato dalla opposizione della madre che avrebbe preferito per lei la tradizionale istruzione femminile (‘ago e filo’), più adatta a una futura moglie. Due disgrazie danno in seguito, dolorosamente, ragione a Cristina: le morti ravvicinate del padre e del giovane e amato marito la lasciano senza mezzi e con figli piccoli da crescere. Costretta dunque, come lei dice, a ‘diventare uomo’, mette a frutto la sua cultura e le sue capacità: diviene la prima scrittrice della storia francese in grado di provvedere con il suo lavoro alla famiglia, conquistandosi un ruolo sociale e intellettuale di prestigio, in un ambiente culturale ricco e vivace". Nei suoi scritti, infatti, introduce un tema assolutamente senz’altro rivoluzionario. "Uomo e donna sono, afferma, pari ‘per natura’ quanto a capacità intellettuali. Soltanto l’educazione, il ruolo sociale e le circostanze, secondo Cristina, fanno la differenza avvantaggiando nella vita l’uomo e relegando la donna in secondo piano". Sul tema le due opere più importanti sono ‘La città delle dame’, in cui rovescia i luoghi comuni dell’inferiorità femminile che risalivano all’autorità di Aristotele, e il ‘Dettato dedicato a Giovanna d’Arco’, scritto poco prima di morire. Lo spettacolo ‘Cristina da Pizzano e la città delle dame’ è stato realizzato in collaborazione con il Centro Lunigianese di Studi Danteschi. Info e prenotazioni al 328 3176873.

m. magi