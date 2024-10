Ragazzo trovato morto nel cantiere, al setaccio le ultime telefonate

La Spezia, 11 ottobre 2024 – Due telefonate, entrambe andate a vuoto: una al fratello, l’altra al 112. È quanto comparirebbe nel registro delle chiamate in uscita dello smartphone del ragazzo trovato morto nella notte tra lunedì e martedì nel cantiere della passerella di via del Murello. Il giovane marocchino, appena 17enne, ospite di una casa di comunità della Spezia dalla quale si sarebbe allontanato più volte, secondo gli inquirenti lo scorso 24 settembre avrebbe dovuto incontrare il fratello. Quell’appuntamento però non si sarebbe mai tenuto, secondo quanto ricostruito dagli stessi investigatori, impegnati a ricostruire gli ultimi giorni di vita del ragazzo, aiutati in questo anche dal telefono cellulare ritrovato negli indumenti indossati dal giovane.

Per quale motivo il giovane avrebbe avuto la necessità di contattare – senza successo – il numero unico di emergenza, e anche il fratello maggiore? Domande che potrebbero trovare risposta dagli interrogatori che in questi ultimi due giorni avrebbero interessato alcuni amici del giovane, interpellati dalla polizia con l’obiettivo di recuperare indizi utili a ricostruire quanto accaduto da quel 24 settembre fino alla notte tra lunedì e martedì, quando il fratello maggiore ha trovato il corpo del fratello privo di vita all’interno del box metallico. Indicazioni che potrebbero arrivare anche dall’esame autoptico che il sostituto procuratore Alessandra Conforti ha commissionato all’anatomopatologa Susanna Gamba, nell’ambito dell’indagine aperta – al momento – per il reato di morte come conseguenza di altro delitto. A un primo esame esterno del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non sarebbero stati notati segni che possano ricondurre a una violenza.