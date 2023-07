Raddoppio Pontremolese Fra La Spezia e Parma parte un treno ogni ora

Semaforo verde per il progetto definitivo per il raddoppio la linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia, opera attesa da tantissimi anni che dovrebbe essere messa a gara entro il 2023. Ad annunciarlo a Borgotaro (Parma) è stato l’assessore ai Trasporti della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, nel corso di un incontro con i sindaci del territorio. Il raddoppio della linea è un intervento che il precedente Governo aveva inserito tra quelli prioritari del Paese e per la cui realizzazione si stima un valore attuale di 480 milioni di euro, 110 milioni in più di quanto inizialmente previsto, a causa dell’aumento dei costi dei materiali. La prima fase dei lavori riguarda il raddoppio della tratta Parma-Vicofertile, con anche adeguamenti che miglioreranno la sicurezza e la regolarità del traffico passeggeri e merci sulla linea. Nel 2024 e 2025 sono inoltre previsti lavori di manutenzione straordinaria sulla linea.

"Siamo di fronte a un intervento cruciale – commenta l’assessore Corsini – sia per il traffico passeggeri sia per le merci. Si tratta di un’opera commissionata e progettata, che deve partire nel 2024 con il primo lotto lungo la tratta Parma-Vicofertile". Circa l’aumento dei costi, l’assessore auspica che le risorse necessarie "possano essere garantite da Rfi e dal Governo, che ringrazio entrambi fin da ora per l’impegno che stanno dimostrando". A dicembre, intanto, ci sarà una seconda novità. E’ il potenziamento del servizio con corse ogni 60 minuti e in alcune tratte ogni 30 minuti. Le coppie di treni passano da 15 a 19 e i collegamenti diretti tra Parma e La Spezia salgono da 16 a 28.

"Una risposta importante e concreta per i pendolari e i turisti che viaggiano tra Parma e La Spezia" sottolinea ancora Corsini, fra questi tanti da e per La Spezia e tanti lunigianesi diretti verso le aziende della provincia di Parma. Spiegando che "come Regione Emilia Romagna abbiamo deciso, investendo 200mila euro, di garantire un miglioramento del servizio a vantaggio delle tante persone che utilizzano il treno su questa tratta. E lo abbiamo potuto fare grazie al fatto che la competenza è passata dalla Regione Toscana a noi". Del resto, conclude l’assessore, “siamo convinti che occorra investire sulla qualità del trasporto ferroviario. E lo stiamo facendo, con nuovi treni e nuovi servizi, per rendere sempre più appetibile il servizio di trasporto pubblico locale".