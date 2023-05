Raccordo A12, lavori allo sprint. Cantieri aperti anche di notte: ‘no stop’ da lunedì a Ferragosto

La Spezia, 27 maggio 2023 – I lavori inizieranno il 29 maggio alle 10, e si protrarranno senza interruzioni fino al 15 agosto. Ma per contenere i tempi di esecuzione, le maestranze saranno impiegate su tre turni giornalieri, h24, sette giorni su sette, con Salt da lunedì avvierà una lunga campagna informativa per avvertire gli automobilisti dei disagi cui potranno incorrere. É quanto emerso dal summit in Prefettura sui lavori al raccordo autostradale La Spezia-Santo Stefano di Magra, chiesto dal prefetto Maria Luisa Inversini alla luce delle preoccupazioni lanciate dai Comuni e dal settore dell’autotrasporto.

È stata la Salt, concessionaria autostradale che gestisce il tratto oggetto dei lavori, a fare il punto sull’intervento, sottolineando come le opere vadano necessariamente eseguite per garantire la sicurezza della circolazione, ma l’obiettivo resta quello di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e i residenti. La società ha individuato il periodo in cui dare seguito all’esecuzione delle opere con minore impatto sulla viabilità sulla base dell’analisi dei flussi di traffico veicolare: dopo il rinvio dovuto alla concomitanza con il 70° Raduno nazionale dei Bersaglieri, i lavori inizieranno il 29 maggio e si protrarranno fino a Ferragosto.

In orario notturno verranno eseguite le lavorazioni meno rumorose, e durante l’attività del cantiere sarà comunque garantito, col supporto della Polizia stradale, il transito dei mezzi di soccorso attraverso la creazione di un’apposita corsia.

Sul tema dell’autotrasporto, con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in corso incontri per ottimizzare il flusso del traffico dei mezzi pesanti in ingresso e uscita dal porto, con il traffico dei pendolari. Da lunedì 29 maggio sarà attivata da Salt una costante campagna informativa per gli automobilisti. All’incontro hanno preso parte l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, l’assessore del Comune della Spezia Manuela Gagliardi per conto di Anci, il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni, il vicesindaco di Santo Stefano di Magra, Jacopo Alberghi, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune della Spezia, Pietro Cimino, e il dirigente della Polizia Stradale della Spezia, Vittorio Pedone.