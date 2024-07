Raccontare “Con te perdo sempre”. Il lessico dell’amore e dell’intimità

Domani sera alle 21.30 al Parco Shelley di San Terenzo, con entrata libera, ultimo incontro estivo dedicato alla salute, alla prevenzione e alla cura identificato dall’hashtag #lericisiprendecura. "Siamo lieti di ospitare Donatella Marazziti, psichiatra conosciuta in tutto il mondo per la sua professionalità e per gli studi nell’ambito della biologia e della terapia di numerosi disturbi mentali – spiegal’assessore alla sanità Alessandra Di Sibio – La dottoressa Marazziti è tra i 10 psichiatri più importanti d’Italia. Psicofarmacologa e autrice del libro “Psicofarmacoterapia Clinica” che rappresenta le linee-guida terapeutiche italiane per tutte le patologie psichiatriche. Fa parte del gruppo di studio dell’Organizzazione mondiale della sanità per la psichiatria del disturbo ossessivo-compulsivo".

Modera la serata Michele Moroni, magister artium e artista lericino che ha collaborato con le sue opere, denominate “micropitture” a diversi incontri nel Comune di Lerici. l’incontro è dedicato alla presentazione di “Con te perdo sempre”, romanzo scritto da Marazziti sul lessico delle relazioni amorose, con una rivisitazione che coinvolge tutte le lettere dell´alfabeto, secondo un codice particolare che si instaura tra due persone e contribuisce a creare feeling, intimità e comprensione.

"È un incontro dedicato all’Amore e infatti, voglio ricordare che la dottoressa ne studia da tempo la biologia esaminandone dall’interno i meccanismi molecolari ad esso associati. Avremo così la possibilità di comprendere meglio i rapporti amorosi dando nuove risposte ad antichi interrogativi – spiega ancora Di Sibio – Immagino che tante saranno le domande del pubblico sull’universo dell’amore visto dalla prospettiva delle neuroscienze e del lessico amoroso, intraprendendo nel meraviglioso parco Shelley un percorso che potrà aiutare tutti noi ad avere maggiore consapevolezza dei meccanismi in gioco nelle relazioni d’amore".

Ad accompagnare la serata, Jacopo Gerevini, giovane drammaturgo massese, esperto di lettura sartoriale di opere artistiche con sound, design e recitazione, che “cucirà” la serata rendendola un’incredibile esperienza poetica. Nuovi incontri saranno programmati per fine estate e dedicati al tema della disabilità, della prevenzione della violenza di genere, del lavoro e della salute.