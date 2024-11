’Racchette in classe’ scelta vincente: "È importante coinvolgere i giovani"

Il tennis italiano vola: nel 2024, il numero di circoli affiliati è salito a 4.067, con un incremento del 29% rispetto al 2019. È nato, invece, nel lontano 1928 il Circolo Tennis Spezia. Di lì, soltanto guardando i tempi recenti, sono passati Alessandro Giannessi, che ha appeso di recente la racchetta al chiodo (dopo un percorso di crescita nel club di San Venerio) e pure Lorenzo Musetti, nei suoi primi anni sui campi da tennis, sempre con accanto Simone Tartarini. "Le eccellenti prestazioni dei nostri campioni, Sinner in testa – afferma il vicepresidente e direttore sportivo del Ct Spezia, Massimo Dardano – hanno trascinato il movimento, che, grazie al sapiente lavoro della Fitp, trova in essi tangibili benefici e nuova linfa vitale. La formazione e l’impegno dei nostri tecnici, apprezzata in tutto il mondo, colgono la giusta conferma dell’ottimo lavoro svolto negli anni". La politica della federazione è fondamentale, a cominciare dal progetto ‘Racchette in classe’, per far conoscere agli scolari della scuola primaria e secondaria gli sport di racchetta. "L’interesse per il tennis è crescente, dai più piccoli agli allievi agonisti e gli amatori adulti. La nostra Scuola Tennis, diretta dai maestri Niccolò Sanna ed Alessio Guidotti, può contare su oltre 85 allievi suddivisi tra Mini Tennis, Principianti e Perfezionamento.

Su più di 40 allievi tra Preagonistica ed Agonistica e circa 65 partecipanti ai Corsi Adulti. Il numero totale degli iscritti alla Scuola sfiora quindi le 200 unità, numero che in base alle richieste potrebbe ancora crescere, ma che in considerazione delle strutture disponibili, difficilmente in futuro potremo soddisfare, senza rischiare di incidere sulla alta qualità del lavoro.

D’altra parte, l’elevata esposizione televisiva in chiaro sul Canale Fitp Supertennis in primis, ma di recente anche sulla Rai (oltre a quello trasmesso sui canali a pagamento ) si sta dimostrando un moltiplicatore di entusiasmo ed interesse per questa nostra disciplina". Ma l’impegno del Ct Spezia presieduto da Stefano Zacutti Cipollini, non si ‘riduce’ a quello. "Il nostro club – conclude Dardano – oltre a formare, con la propria Scuola Tennis, tanti giovani coi propri atleti tesserati agonistici, partecipa a moltissimi campionati a squadre Fitp ed organizza, nel periodo primavera/estate, importanti manifestazioni a carattere nazionale. Ultima tra queste la finale del Campionato Italiano Under 14 maschile a squadre, promossa col patrocinio del Comune della Spezia, lo scorso settembre".

Marco Magi