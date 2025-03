’Questa terra è donna’. Voci dalla Palestina a Laboratoria Lunatica

Verrà presentato domenica, alle 16, a Laboratoria Lunatica, in via Genova 175, a cura di Non una di Meno La Spezia, il libro ‘Questa terra è donna. Movimenti femminili e femministi palestinesi’ di Cecilia dalla Negra (nella foto), di Astarte Edizioni, in compagnia dell’autrice. Il volume ripercorre, appunto, la storia dei movimenti femminili e femministi palestinesi dagli inizi del Novecento sino ai giorni nostri. In un contesto segnato da conflitti, occupazioni e rivoluzioni, le donne palestinesi hanno tracciato un cammino di resistenza, emancipazione e lotta politica che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei femminismi mondiali. Le attiviste di Non Una di Meno ringraziano Gaia e Diana di libreria Liberi tutti per il supporto.