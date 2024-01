Queen tribute ’Radio Gaga’ allo Smood

A grandissima richiesta tornano allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana, i Radio Gaga, Tributo ai Queen fra i più importanti e longevi d’Italia. Forti dell’esaltante successo ottenuto nella loro prima apparizione di novembre nel live music spezzino, i Radio Gaga, nati ufficialmente nell’aprile del 2001, capitanati dal frontman Giorgio Pezzi – carismatico leader e fondatore della storica tribute band genovese, insieme all’ex batterista Marco Biggi – si apprestano stasera (si inizia alle 22, alle 20.30 la cena) a battere ogni record precedente di affluenza. L’attuale è stato stabilito ad inizio gennaio dai Pianeta Zero, tributo al grande Renato. Sarà quindi, come sempre, un concerto ad alta intensità emotiva, dove non mancherà nessuna delle grandi hit che hanno permesso alla grande band britannica di vendere ben 300 milioni di dischi in tutto il mondo. Fabrizio Argenzano al basso, Maragliano alla batteria, Claudio Cinquegrana alla chitarra e Pezzi alla voce, con la partecipazione straordinaria delle gentil signore sul palco, regaleranno al pubblico una di quelle serate da ricordare a lungo. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le eventuali prenotazioni).

m. magi