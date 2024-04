Quattro scrittori in piazza Querciola per la New Castle

Quattro autori per parlare di libri, storie e le diverse esperienze che portano alla realizzazione di un racconto. Domani pomeriggio l’associazione culturale New Castle Book Company di Castelnuovo Magra organizza l’ormai tradizionale e molto seguito incontro letterario invitando al circolo Arci di piazza Querciola nel borgo collinare l’associazione A.Ca.b (anima carta bit) una piccola comunità di scrittori che promuove i propri romanzi raccontando non soltanto il lavoro realizzato ma la passione che li spinge a camminare insieme. Dialogheranno con Alice Cervia, curatrice della rassegna oltre che scrittrice, Emanuela De Luca con il libro ’Una promessa è una promessa’, Ilario Giannini (’La cura del male’); Michele Costa (’Profondità del presente’); Giorgio Peruzio (’Delitti a regola d’arte’). L’incontro in programma dalle 17.30, a ingresso libero, è patrocinato da Arci Castelnuovo Magra e dall’assessorato alla cultura del Comune. Il prossimo incontro è mercoledì 24 insieme all’autore Matteo Bogazzi.