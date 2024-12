Quarantenne fermato con rame ’sospetto’

Lo hanno trovato in possesso di 30 chili di rame e altro materiale ferroso ma il quarantenne non ha saputo spiegare la provenienza ai carabinieri della compagnia provinciale di Spezia che lo hanno fermato per un controllo. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà. Il comando ha disposto una serie di controlli sul territorio che ha impiegato diversi equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni. Inoltre un giovane di 25 enne di origine nordafricana è stato deferito per rifiuto di fornire le generalità mentre un 33enne dominicano per non aver ottemperato all’ordine del Questore della Spezia di lasciare il territorio nazionale. Altre 3 persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza, con contestuale ritiro della patente, mentre una quarta persona per ubriachezza molesta.