Quaranta stand e ben 200 etichette Tornano le delizie di Liguria da bere

I protagonisti, ancora una volta, saranno loro: i vini, la terra da cui nascono e i produttori. Dopo due anni di stop causa emergenza sanitaria, torna l’appuntamento con ‘Liguria da Bere’, la rassegna dei vini liguri Doc e Igt, in programma nel centro della Spezia, lungo corso Cavour. Eccellenze in vetrina da oggi a domenica. Tutti occupati gli spazi disponibili con la presenza di 40 stand e un totale di circa 200 etichette in assaggio. La rassegna è organizzata dall’Azienda speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di Commercio (in alto, il direttore Ilario Agata), coorganizzatori Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune, con la collaborazione dell’associazione Tuttifrutti.

Gli stand resteranno aperti dalle 18 alle 24 e l’inaugurazione è prevista per oggi, alle 18, allo stand istituzionale. ‘Liguria da Bere’, giunta quest’anno alla 15ª edizione, è uno degli eventi più seguiti dell’estate spezzina, nonché uno dei principali momenti di promozione del settore. Ad arricchire il percorso non mancano alcuni stand dedicati alla gastronomia. ‘Liguria da Bere’ è stata presentata alla scorsa edizione di Vinitaly ad un pubblico di esperti del settore, appassionati di enoturismo, giornalisti specializzati. Tramite Regione Liguria sarà presente lo stand ‘Assaggia la Liguria’, vetrina del Consorzio del basilico genovese Dop, del Consorzio Olio Dop Riviera Ligure e di Enoteca Regionale della Liguria. Il Gal presenta a ‘Liguria da Bere’ i risultati della propria attività e propone tre appuntamenti con le eccellenze del territorio: la degustazione di olio d’oliva con Marco Lucchi a cura di Coldiretti, degustazione di prodotti della Val di Vara a cura di Terra Viva Liguria e degustazione di prodotti orticoli e miele delle valli a cura di Cia Liguria di Levante e Confagricoltura La Spezia. Le degustazioni si svolgeranno dalle 19.30 alle 21 nello stand numero 3536, dove trova spazio anche l’associazione Tuttifrutti. Nell’ambito della rassegna si svolgerà anche il gemellaggio tra i vini naturali con le etichette spezzine La Bettigna, La Felce e Santa Caterina, e le due cantine della provincia di Piacenza Azienda agricola Distina di Campaner Claudio e l’Azienda agricola La Poiesa.

I vini in vetrina e in assaggio: le 8 Doc liguri ‘Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà’, ‘Colli di Luni’, ‘Colline di Levanto’, ‘Golfo del Tigullio – Portofino’, ‘Ormeasco di Pornassio’, ‘Riviera Ligure di Ponente’, ‘Rossese di Dolceacqua’, ‘Val Polcevera’; le 4 Igt liguri ‘Colline del Genovesato’, ‘Colline Savonesi’, ‘Liguria di Levante’ e ‘Terrazze dell’Imperiese’. Non dimentichiamo il talk show ‘Food Heroes’ in programma dalle 21.30 alle 23 a cura di Fabio Bongiorni e poi i laboratori didattici di Slow food, fra muscoli e ostriche. Inoltre i negozi aderenti al Civ Spezia in Centro e Civ Spezia Vivi il centro partecipano agli eventi di ‘Liguria da Bere’ con l’iniziativa ‘Adotta una cantina’ dedicando le loro vetrine alle aziende vitivinicole presenti alla rassegna. Insomma, teniamo per ultima la notizia di servizio che più interessa. Come fare per degustare i vini di ‘Liguria da Bere’? Nello stand istituzionale si acquistano, dalle 18 alle 24, i ticket per poter assaggiare lungo il percorso espositivo. Il prezzo di ogni degustazione è fissato in 2 euro ed il kit bicchiere, sacca e tre degustazioni ha il costo di 10 euro.

Marco Magi