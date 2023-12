Quando l’arte va oltre il buio. Concerto di Santa Lucia nel segno della solidarietà

In concomitanza con il 13 dicembre, torna come ogni anno il concerto di Santa Lucia organizzato dalla sezione spezzina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con il patrocinio di Comune della Spezia e Iapb Italia. ’L’arte oltre il buio’ andrà in scena ad ingresso gratuito questo pomeriggio alle 17 in Sala Dante alla Spezia, con la direzione artistica di Samuele Marras ed è la settima edizione di questo appuntamento ormai caro all’Uici, durante il quale viene consegnato il ’Premio Santa Lucia’ ad una persona o ad un’associazione che si è distinta nell’impegno a favore dei diritti dei non vedenti e nel supporto della loro integrazione. Il riconoscimento andrà alla Lav, ’Lettori ad alta voce’ della Spezia, che leggevano ogni lunedì o venerdì pomeriggio leggevano libri ai soci dell’Unione. Durante il concerto, si esibiranno studenti di canto di Samuele Marras, a sua volta socio dell’Uici, che ha la delega regionale per la direzione artistica dei live dell’associazione: ci saranno anche persone affette da cecità o problemi alla vista, "per dimostrare che davanti all’arte non esistono barriere e siamo tutti uguali", fanno sapere gli organizzatori. Oltre agli allievi dell’Lmt, del laboratorio artistico dell’Uici, saranno ospiti Samuele Impellizzeri, in arte Sax, cantautore bolognese, la maestra Barbara Ferrarello con il coro di voci bianche della scuola di musica moderna di Recco. Durante l’evento sarà possibile acquistare prodotti delle feste – panettoni, pandori, astucci con quattro barrette di cioccolata, calza della befana – al prezzo di 10 euro cadauno, partecipando alla campagna di fundraising dell’associazione, il cui ricavato sarà devoluto a campagne di sensibilizzazione e prevenzione della cecità delle scuole. "Santa Lucia è la protettrice della vista – spiega il presidente della sezione spezzina Uici Luca Barani – e questo concerto è stato concepito e portato avanti dall’ex presidente Samuele Marras, che lavora dentro il mondo dello spettacolo. Metteremo insieme questo fronte, la premiazione, la solidarietà, il coinvolgimento delle scuole, gli alunni vedenti e non, le istituzioni: per noi è un buon momento per riunirci e parlare di noi e si potrà anche degustare il caffè di Crastan. Il contributo di Samuele Impellizzeri sarà importante: racconterà con la sua canzone come stia perdendo la vista".

Chiara Tenca