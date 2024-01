Quando il tempo è ritrovato. Passato, futuro e presente con il Centro studi danza

LA SPEZIA

Una riflessione sul tempo nel nuovo progetto ideato dalla coreografa spezzina Loredana Rovagna per lo Junior Golfo dei Poeti Danza, da lei diretto e composto dai migliori allievi del suo Centro Studi Danza. Con quest’ultima produzione, in programma al Teatro Civico martedì (alle 10 la matinée) e mercoledì (alle 21), continua il viaggio nato per far conoscere il teatro e la danza contemporanei alle scuole e al pubblico. Andrà così in scena ‘Il tempo ritrovato - Incursioni nel passato, futuro e presente’, ideato e diretto da Loredana Rovagna, che cura anche scene, costumi e scelte musicali, e le coreografie, queste ultime insieme a Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, due colonne portanti del teatro danza contemporaneo. Lo spettacolo parte dalla ripresa di ‘Ossidiana’, un pezzo del repertorio coreografico storico del 1989 di cui fa parte l’omonima variazione pluripremiata. Dopo trentatré anni l’occasione per farlo rivivere ai cinque allievi del corso Avanzato, dai 16 ai 18 anni, personalità vicine ai danzatori per cui era stato creato e dove il gruppo esprime il temperamento di ognuno nell’insieme di soli, trii, duetti sulla voce dell’artista Meredith Monk. Si prosegue nel ‘passato’ con altre due interpretazioni, ‘Invenzione’ del 2015, su musica di Bach per il corso Medio dai 13 ai 15 anni e ‘Così è. Accade malgrado noi – della Migrazione del 2023’, musica Giovanni Sollima per il corso Avanzato estratto dallo spettacolo ‘Flussi, corpi e storie un viaggio senza fine?’ dello scorso febbraio. Per il ‘futuro’, il cammino continua attraversando ‘Nuovi Territori’ nelle due prime composizioni coreografiche create dai membri dello Junior, frutto dell’intenso lavoro di tecnica, improvvisazione e composizione svolto negli anni dall’insegnante Loredana, che accompagna gli allievi nella crescita e da 47 anni mantiene viva la cultura di danza e lo spettacolo dal vivo nel nostro territorio.

‘Rosso’ è il primo titolo interpretato e creato dal corso Medio (Anita Avena, Martino Bellè, Amelia Bertuccelli, Caterina Biasotti, Matteo Ceccarelli e Caterina Foce); ‘Ottominuti’ è la creazione di gruppo del corso Avanzato (Giacomo Morlando, Danila Muhametaj, Costanza Sgambati, Marco Tonelli e Lina Vendico) sulla voce dell’artista sperimentale newyorkese Laurie Anderson in ‘O Superman’. Per il ‘presente’ si arriva a 11, esito finale del Laboratorio coreografico esperienziale di Alta formazione sostenuto dalla Fondazione Carispezia e condotto da Abbondanza e Bertoni, vincitori del Premio Ubu, autori, creatori, interpreti, formatori, in residenza stabile con la loro Compagnia al Teatro Alla Cartiera di Rovereto: già presentato al Pin, viene riproposto in forma scenica al Civico. A conclusione un giocoso e coinvolgente ‘Tempo Reale’ nell’originale finale de ‘La Sala che Balla’. Info all’email [email protected] e da domattina allo 0187 727521.

Marco Magi