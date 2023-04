Quando il design fa coppia col mare La vetrina nel distretto nautico

Una giornata baciata dal sole ha fatto da cornice ieri all’inaugurazione della prima design boutique sul mare, nata dalla sinergia tra Pininfarina nautical e Fulvio De Simoni yacht design. Luogo prescelto per accogliere questo spazio di design nautico, dove le due eccellenze del made in Italy collaboreranno assieme alla nascita di nuovi progetti, è Porto Lotti, nel cuore pulsante del Miglio Blu. Uno spazio che sarà deputato anche all’ incontro e al confronto con chi desideri conoscere più da vicino il lavoro delle due firme. Fra i presenti al taglio del nastro anche il cantante lirico Andrea Bocelli. "Il Miglio Blu – spiega Silvio Angori, amministratore delegato Pininfarina –è un grande bacino di innovazione. Non potevamo non essere qui, assieme allo studio Fulvio De Simoni, per aprire insieme questa boutique di design che è un’antenna rispetto alle innovazioni tecnologiche che qui avvengono nonché un luogo dove incontrare i nostri clienti e i nostri futuri armatori. Sono circa 10 anni che disegniamo barche – continua il Ceo di Pininfarina- forse anche di più, ma abbiamo sempre fatto ogni volta dei piccoli passi, proprio perché volevamo imparare questo mestiere in parte nuovo per noi e il passo più importante lo abbiamo fatto oggi insieme all’architetto Fulvio De Simoni, per aprirci a qualche cosa di più grande rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi". Pavimento rigorosamente in legno con inserti di un caldo color miele. Un divano avvolgente dai toni chiari.

Un tavolo in marmo cosparso di fogli sui quali fanno bella mostra di sé bozzetti di imbarcazioni tratteggiati a mano e tanti modellini e immagini di superyacht a delimitare gli spazi, mostrando ai numerosi invitati e ai giornalisti presenti l’estro dello studio Fulvio De Simoni yacht design e quello di Pininfarina nautical, in attesa di poter presentare i primi lavori congiunti. Ad allietare i presenti anche uno spazio dedicato all’esperienza tridimensionale, perché il gusto e l’estetica devono sempre camminare di pari passo all’innovazione e alla ricerca. "In questo show room – sottolinea l’architetto Fulvio De Simoni - vogliamo mostrare al pubblico tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Le barche che stiamo realizzando, i materiali che utilizziamo. È un modo per incontrare di più le persone". Un progetto nato, come spesso accade, quasi per caso.

"Con Pininfarina – racconta De Simoni- c i siamo trovati a lavorare per lo stesso cantiere e abbiamo visto che possedevamo alcune caratteristiche differenti e in qualche modo complementari. Pininfarina ha un grande interesse ad entrare in modo più intenso nella nautica. Da parte nostra, mia in particolare, questo progetto è stato un riconoscimento al nostro lavoro". Presenti all’inaugurazione dello show room nato nel distretto della nautica internazionale, anche il prefetto della Spezia, la dottoressa Maria Luisa Inversini e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che chiarisce. "Quattro anni fa, quando abbiamo lanciato il progetto Miglio Blu, volevamo diventare leader mondiali della nautica. Per fare questo abbiamo messo in sinergia le imprese e i cantieri navali che costruiscono i megayacht, ma non solo, anche il polo universitario e la formazione professionale, perché dobbiamo creare un’eccellenza dove dalla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e non solo, tutto possa essere sintetizzato in questo miglio. Il valore aggiunto creato in questo territorio è importantissimo. Abbiamo circa 13.000 persone impegnate nelle lavorazioni e 3.000 imprese: dobbiamo continuare con iniziative come questa a favorire l’insediamento di aziende e marchi leader in questi settori e soprattutto, trovare innovazioni che guardino all’ambiente e tutelino il futuro, cercando di migliorare la nostra qualità della vita".

Maria Cristina Sabatini