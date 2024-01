Qualità dell’aria e diritto alla mobilità

La raffica di telefonate e mail arrivate alla nostra redazione per il filo diretto con l’assessore Casati (alcune anche il giorno dopo...), aveva fatto ben capire quanto lo stop ai mezzi euro 4 in centro fosse argomento particolarmente sentito. Tutto sommato ce l’aspettavamo: spostarsi in città è la priorità di qualsiasi cittadino, farlo liberamente una necessità che però va di pari passo con la giusta tutela della qualità dell’aria, già migliorata dopo lo stop agli Euro 3. Idea condivisa anche dall’opposizione non senza però la richiesta di alcune migliorie, a cominciare dalla realizzazione di parcheggi scambiatori e del potenziamento del trasporto dei bus. Che per inciso (parola chi lo usa tutti i giorni) funziona comunque già molto meglio rispetto a città vicine...