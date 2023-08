Provincia in Spezia Risorse L’ente locale fa ingresso nella società di riscossione

La Provincia della Spezia ha acquisito le azioni necessarie all’ingresso nella società Spezia Risorse Spa, società interamente pubblica di cui il Comune della Spezia è il principale azionista. Si tratta del passaggio formale seguito alla decisione maturata dall’amministrazione provinciale presieduta da Pierluigi Peracchini (nella foto) e alla decisione in sede consiliare, in cui è stata deliberata l’acquisizione di 10.000 azioni al valore nominale di 2,25 euro, importo complessivo 22.500 euro pari all’1% del capitale sociale di Spezia Risorse). L’operazione è stata deliberata per potenziare e specializzare il settore amministrativo dell’ente e aumentare le capacità operative legate ad una serie di attività specifiche. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione, l’affidamento del servizio in house a Spezia Risorse potrà oggettivamente consentire all’ente di ottenere l’ottimizzazione delle risorse umane e tecniche disponibili, e quindi l’allargamento della base imponibile, attraverso il recupero di fasce di evasione e di elusione, anche per reperire le risorse finanziarie necessarie ed occorrenti per garantire la regolare copertura di bilancio. Proprio la capacità operativa di Spezia Risorse consentirà l’attenuazione delle pratiche burocratiche, con conseguente riorganizzazione della struttura provinciale in modo più snello grazie all’alleggerimento delle funzioni pubbliche.