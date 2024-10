Prove gratuite per i corsi di improvvisazione della compagnia Mirpò

Ogni martedì e mercoledì per le prossime settimane, le porte dei corsi di improvvisazione teatrale della Compagnia Mirpò, si aprono per prove gratuite. Da questa settimana, per i più piccoli, dai 6 ai 12 anni, il corso ImproKids si propone come un vero e proprio percorso di crescita personale. "Non si tratta solo di recitare – spiega Guglielmo Perez, uno degli istruttori – ma di creare un ambiente in cui i bambini possano esplorare la propria creatività". Attraverso giochi ed esercizi mirati, i giovani partecipanti sviluppano ascolto, ritmo e consapevolezza corporea, imparando al contempo l’importanza del lavoro di squadra. Il corso culmina in uno spettacolo finale, dove i piccoli attori mettono in scena per i genitori tutto ciò che hanno appreso. "È sempre un momento magico – racconta la mamma del piccolo Luca – vedere come in pochi mesi i bambini acquisiscano sicurezza e capacità di esprimersi che vanno ben oltre il palcoscenico". Per gli adulti, l’improvvisazione teatrale si rivela uno strumento potente per superare ansie e insicurezze. "Molti arrivano con la paura di parlare in pubblico – rivela Marco, un partecipante – e si ritrovano dopo poche lezioni a gestire situazioni impreviste con naturalezza e creatività". Il corso per adulti si concentra sul miglioramento della comunicazione, della fiducia in se stessi e della capacità di lavorare in gruppo. "È sorprendente come le tecniche di improvvisazione si traducano in competenze utili nella vita quotidiana e professionale – commenta l’allieva Alessia – . "Ho imparato a essere più presente nelle conversazioni e a gestire lo stress in modo completamente nuovo". Lezioni di prova gratuite (la prima lezione sempre). Per i bambini, l’appuntamento è ogni martedì dalle 16 alle 18 al Centro Armonia dell’Essere (via Sarzana 52), con prenotazioni al 366 7297731. Gli adulti possono partecipare il mercoledì dalle 21 all’associazione Labulè (via Colombo 152) chiamando il 349 3266485. Per info: [email protected] o sul sito www.mirpo.it.

m. magi