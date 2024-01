Prosegue il cartellone “Fuori Luogo Kids” Claudio Milani porta in scena la magia di “Cuore”

Appuntamento con Piccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids, rassegna di teatro per nuove generazioni ideata e diretta da Scarti – Centro di Produzione teatrale di innovazione, con la curatela di Francesca Lateana, oggi alle 17 per tutti e domani alle 10 per le scuole al teatro degli Impavidi di Sarzana. In scena la magia in ’Cuore’ di Claudio Milani (dai 4 anni). E’ la storia di Nina, che vive con i grandi di casa vicino al bosco, abitato dalla Fata dai Cento Occhi e dall’Orco. La Fata ha fatto una magia: chiunque entri non può più trovare la strada per uscire. L’Orco fa quello che fanno gli orchi: se lo incontri ti mangia il cuore. Nina entra e esce dal bosco più di una volta, un po’ per sfortuna, un po’ per distrazione, un po’ per gioco e un po’ perché ne ha voglia. E ogni volta il bosco prende vita e si trasforma. Nina si metterà in mezzo tra Fata e Orco, e sarà proprio lei, piccola e intraprendente, a riportare l’armonia dei colori in un bosco tutto grigio. Biglietti singoli spettacoli domenicali: bambini 6 euro e adulti 8 euro; matinée per le scuole biglietto unico 5 euro; info biglietteria 346 4026006.