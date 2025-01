Promozione, il Follo sfida la capolista Vallescrivia. Fari del Falconara su Santerenzina-Marolacquasanta

Dopo una domenica di sosta riprendono i campionati dilettantistici regionali di promozione e prima categoria, mentre il campionato di seconda categoria sarà fermo e si svolgerà soltanto un recupero della terza giornata tra Mamas e Rebocco. In promozione spiccano i due derby Canaletto-Don Bosco e Beverino-Levanto. Da seguire anche il Follo che sfida la capolista Vallescrivia. In prima, invece, fari sono puntati sulla sfida al vertice del Falconara tra Santerenzina e Marolacquasanta. Sempre in prima il Cadimare si rinforza ingaggiando due nuovi calciatori, i centrocampisti Zoumana Ballo e Alessandro Belforti.

Promozione

Canaletto Sepor-Don Bosco (Tanca ore 15), Intercomunale Beverino-Levanto (Colombo Beverino ore 15), Follo-Vallescrivia (Follo ore 15), Magra Azzurri-Calvarese (Camaiora Santo Stefano Magra ore 15), Sammargheritese-Forza e Coraggio (Broccardi Santa Margherita Ligure ore 15), Tarros Sarzanese-San Desiderio (Luperi Sarzana ore 15).

Prima categoria

Casarza Ligure-Segesta (giocata ieri), Amegliese Iron Fox-Castelnovese (La Ferrara Ameglia ore 14.30), Bolanese-Atletico Casarza (Bertolotti Bolano ore 15), Cadimare-Brugnato (Pieroni Pieve ore 15), Colli-Riomaior (Castelnuovo ore 10.30), Riccò Le Rondini-Lavagna (Cevasco San Benedetto ore 14.30), Romito-Cogornese (Biggi Romito ore 10.30), Santerenzina-Marolacquasanta (Falconara San Terenzo ore 15).

Seconda categoria

Mamas Giovani-Rebocco (Pieroni Pieve 10.30).