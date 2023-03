Privati cercano personale nella provincia spezzina

Ultime proposte del Centro per l’impiego per Spezia sul sito https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 MAGAZZINIERE Società con attività di noleggio biancheria a hotel e ristoranti cerca 1 magazziniere autista per consegna e ritiro biancheria in hotel e ristoranti. richiesta buona prestanza, età fra i 25 ed i 55 anni. Lavoro tempo determinato dal 1 aprile al 31 ottobre rinnovabile. Full-time per Spezia. Off. 46059

1 MANUTENTORE Azienda navalmeccanica cerca 1 manutentore. Si richiedono capacità nelle piccole manutenzioni ordinarie, patente B e auto propria. Tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full-time. Offerta 45987

1 COMMESSO Tabacchino ricerca commesso esperto per servizio al banco. Conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato dalle 6 alle 9 e dalle 15 alle 19. Zona Deiva Marina. Offerta 45934