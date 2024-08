Prima nazionale per Portus Lunae. Cederna recita ’Di isole e di città’

Una prima nazionale per il Portus Lunae Art Festival Diffuso 2024: questa sera alle 21 nella cornice dell’anfiteatro romano a Luni, Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò saranno protagonisti della pièce ’Di isole e di città’, con le musiche eseguite dal vivo di Edmondo Romano e la regia di Sergio Maifredi, direttore artistico della rassegna prodotta dal Teatro Pubblico Ligure. Un viaggio sentimentale e letterario in Grecia, fra la bellezza dei paesaggi, la potenza della storia e della mitologia, la nostalgia del passato, in un percorso letterario che va dall’antichità e arriva ai giorni nostri, guardando il paese anche con gli occhi dei viaggiatori celebri, da Mark Twain a Sigmund Freud e Lord Byron, passando dalle isole dell’Egeo ai monumenti di Atene.

La rappresentazione sarà preceduta alle 19 dalla lectio magistralis ’L’isola di Lesbo. Il porto delle storie’, che vedrà protagonista Ieranò nella cittadella dell’area archeologica, con possibilità di partecipare a una visita guidata all’area archeologica su prenotazione (0187-668211), dedicato al porto dell’isola greca di Mitilene, che custodiva la magica testa parlante del cantore Orfeo, padre di tutti i musicisti, e dove nacquero grandi poeti come Saffo ed Alceo. Qui passò il giovane mozzo Giuseppe Garibaldi, oggi approdano i profughi che fuggono dalla vicina Anatolia per lasciarsi alle spalle pulizie etniche e guerra. Il "Portus Luna Art Festival Diffuso", che si tiene anche a Porto Venere e Sarzana, fa parte della seconda edizione del più ampio progetto "Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio" firmato da Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova, che si estende in tutti i siti liguri tutelati dalla Direzione regionale Musei Liguria.

C.T.