Prevenzione delle malattie renali Screening gratuiti con Nefrologia

In occasione della Giornata Mondiale del Rene la Nefrologia e Dialisi di Asl 5, diretta da Lucio Manenti, per sensibilizzare alla prevenzione delle malattie renali offrirà domani alla cittadinanza uno screening gratuito. Dalle 10 alle 17, al camper della Pubblica assistenza nei pressi della capitaneria di porto, verrà effettuato il controllo della pressione arteriosa, l’esame delle urine e, quando ritenuto appropriato, valutazione ecografica. Le cause principali di insufficienza renale cronica sono diabete e ipertensione arteriosa. I soggetti più a rischio sono gli over 65 con ipertensione, diabete, obesità, cardiopatia ischemica, familiarità per malattie renali; aumenta il rischio anche per chi fa uso continuativo di farmaci potenzialmente tossici per i reni. "A chi aderirà allo screening – spiega Manenti – sarà rilasciato un referto col risultato degli esami e, qualora sia indicato un approfondimento, sarà assicurata un’adeguata presa in carico".