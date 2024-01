Prevenzione ambientale. Nove tecnici per Arpat

Arpat, in Toscana, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per le sedi regionali dell’agenzia. All’interno di ognuna delle graduatorie per tre aree vaste sarà formulata una sotto-graduatoria per le attività di ’Controllo analitico delle emissioni convogliate in atmosfera’. Attività di controllo sul rispetto della normativa ambientale da parte delle attività produttive. Monitoraggio della qualità dell’ambiente nelle diverse istruttorie per le attività di supporto tecnico agli enti che rilasciano autorizzazioni ambientali. Attività di campionamento delle emissioni in atmosfera svolgere prevalentemente in quota. Richiesta laurea specifica e iscrizione all’ordine professionale. Informazioni: www.arpat.toscana.it, candidature sul portale InPa entro il 14 febbraio