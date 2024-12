Premio Lunezia 2024: ospiti internazionali e nuove proposte al Teatro Civico

Grande musica con ospiti di livello nazionale e internazionale per la serata finale del Premio Lunezia 2024, in programma stasera, dalle 21.30, al Teatro Civico. Partiamo dai big: la celebre artista britannica Rebecca Ferguson, i Jalisse, vincitori del Premio Lunezia e del Festival di Sanremo e Dennis, volto noto di ‘Amici’, che porterà la sua energia e il suo talento, premiato da ‘La Nazione’ (media partner dell’evento); senza dimenticare l’amatissimo cantautore di successo Paolo Vallesi e Vincenzo Incenzo, autore di celebri musical e di brani intramontabili come ‘5 Giorni’. L’artista Clara, cantante e attrice della serie ‘Mare Fuori’, manderà invece un videomessaggio di saluto e annuncerà la sua partecipazione all’edizione 2025 del Festival di Sanremo.

Sei artisti provenienti da tutta Italia si contenderanno poi il podio del segmento Nuove Proposte, con direttore artistico Loredana D’Anghera, sempre con le attenzioni di Rai Iso Radio, Rai Radio Uno e Rai News: Alvise Nodale con il brano ‘Se’ proveniente da Sutrio; Sarah Sampieri, in arte Samsara, di Modena, con ‘Caotica’; Claudia Sacco di Cecina con ‘La Scheggia più forte’; Mattia Adduocchio di Rimini con ‘Mille passi’; Stella Merano di Fossato di Vico con ‘Maniche’; la band Squillante, di Salerno, con ‘Un certo Paradiso’.

Per quanto riguarda i premi collegati al Premio Lunezia, con la direzione artistica di Roberto Benvenuto, nella sezione ‘Canzoni Sostenibili’, riservato a brani a tema ambientale, il vincitore Massimo Donno di Otranto eseguirà la sua ‘Terra’; nella sezione Autori di Testo del Premio Lunezia, i tre finalisti saliranno sul palcoscenico del Civico e durante l’evento sarà svelato il Miglior Autore di Testo del Premio Lunezia 2024 (il testo vincitore sarà interpretato da un’attrice): Lella De Marchi (Pesaro) con ‘La dinamica dello stupore’, Dario Maggi (Arcola) con ‘A metà’ e Riccardo Magni (Abbiategrasso) con ‘Armonie universali’. Per accedere alla serata, che sarà condotta da Savino Zaba della Rai, è necessario avere il biglietto, che può essere ritirato gratuitamente – grazie al sostegno del Comune della Spezia – al botteghino del Teatro Civico in via Carpenino dalle 8.30 alle 12.

Marco Magi