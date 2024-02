Premio 'Altre Maternità' alla Spezia per Elisa Di Eusanio e Randy de Lucia: un riconoscimento per l'amore verso gli animali

Dedicato a coloro che amano i propri animali come figli, ma allargano la loro empatia anche a tutti gli altri – specialmente quelli che sono sfruttati dagli esseri umani – torna il Premio ‘Altre Maternità’, spin-off del ‘Premio Montale Fuori di Casa’, che dopo qualche anno di silenzio, l’associazione Percorsi riprende ad assegnare. A ricevere il riconoscimento, una ‘Nina for the dogs’, l’attrice Elisa Di Eusanio e il musicista cantautore Randy de Lucia.

L’occasione per l’assegnazione nasce dall’arrivo alla Spezia dello spettacolo teatrale ‘1223 Ultima fermata mattatoio’, di e con Elisa Di Eusanio (nota al grande pubblico grazie alla fiction ‘Doc’ con Luca Argentero) che farà tappa sabato, alle 21, al Teatro Palmaria del Canaletto (info e prenotazioni al 393 1536425). Il premio trae la sua ispirazione dalla poesia ‘Altre maternità’ della poetessa spezzina Cinzia Boccamaiello e dalla tenerezza e compassione sempre dimostrata dal Premio Nobel Eugenio Montale nei confronti degli animali. "Con la formula ‘Altre Maternità’ – spiega Adriana Beverini, presidente di ’Percorsi’ – vogliamo intendere una condizione che prescinde da qualsiasi legame biologico o di specie, riaffermando nel contempo una forte predisposizione alla ‘genitorialità’, alla responsabilità nel rispondere con senso e sentimento a creature che, per la loro fragilità, hanno bisogno dell’aiuto umano. E ciò a qualunque specie esse appartengano". La rappresentazione, che si avvale delle musiche del ricercatore astrofisico e cantautore Emiliano Merlin, in arte un unòrsominòre, intende sensibilizzare le persone sulla verità della produzione industriale zootecnica, che sacrifica ogni giorno miliardi di animali. Al termine, il premio a Elisa Di Eusanio, attivista in difesa dei diritti degli animali e convinta vegana. "In scena non si vedranno scene truculente di esecuzioni di animali, ma al contrario lo spettacolo intende mostrare la tenerezza che nasce tra due capi di bestiame che s’incontrano solo al momento dell’esecuzione, contrapponendo il lirismo del sentimento allo strazio della negazione dei diritti". Nella seconda parte della serata, premio al musicista spezzino Giampietro Randy de Lucia per la musica e il testo della canzone ‘The keeper of my time’, che fa parte di un album di inediti in uscita per marzo. Questo artista, esponente del genere country/rockabilly, ama gli animali, in particolare i gatti con i quali convive, due dei quali salvati dal cassonetto della spazzatura e, anche grazie a questo gratificante rapporto, trova la forza nell’affrontare le sfide della vita.

Marco Magi