Posticipati gli orari di due treni per il Summer Party di Rapallo

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio saranno posticipati di circa 40 minuti gli orari due treni nel Levante ligure per consentirne l’utilizzo alle migliaia di persone che assisteranno all’R101 Summer Party di Rapallo. Nel dettaglio, il treno regionale 3288 dalla Spezia delle 23:10 con arrivo a Brignole alle 01:23 (partenza da Rapallo alle 00:25) verrà sostituito dal 94060 con partenza dalla Spezia alle 23:45 e arrivo a Genova Brignole alle 02:00 (partenza da Rapallo alle 01.00). Il treno regionale 12481 con partenza da Genova Brignole alle 23:21 e arrivo a Sestri Levante alle 00:36 (partenza da Rapallo alle 00:07) verrà sostituito dal 94061 con partenza da Genova Brignole alle 00:15 e arrivo a Sestri Levante alle 01:27 (partenza da Rapallo alle 01:00). Sabato 22 luglio in Piazza delle Nazioni a Rapallo avrà luogo l’R101 Summer Party, concerto che vedrà la partecipazione di Mr Rain e The Kolors e per il quale è previsto l’arrivo di circa 5 mila persone.