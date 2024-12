Positivi all’alcoltest, primi sanzionati con le nuove norme

La Spezia, 15 dicembre 2024 – Gli spezzini hanno già fatto i conti con il nuovo codice della strada appena entrato in vigore. I controlli straordinari predisposti dal comando della polizia municipale diretto da Fabrizio Bertoneri hanno portato alla denuncia di 6 automobilisti. Nei guai anche un ragazzo di 16 anni denunciato al Tribunale dei minori di Genova. Era ubriaco alla guida del suo scooter nelle vie del centro. La polizia locale ha effettuato una serie di controlli straordinari in diverse zone della città, in occasione dell’entrata in vigore delle recenti modifiche al codice della strada, che inaspriscono le sanzioni per comportamenti di guida particolarmente pericolosi. I controlli contro la guida in stato di ebbrezza, effettuati in viale Italia, via XX settembre, via Fiume e dei Colli.

Ben sette persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra due e quattro volte superiore il limite consentito. Tra queste anche un ragazzino di 16 anni alla guida, ubriaco, dello scooter. Gli agenti hanno convocato i suoi genitori per riaccompagnarlo a casa ed è poi stato denunciato al Tribunale dei minori di Genova. Gli altri sei automobilisti sono stati denunciati: le pene previste sono particolarmente severe. Infatti si va dall’arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi, l’immediata sospensione della patente che è già stata ritirata e trasmessa alla Prefettura e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Inoltre, come previsto dalla normativa appena introdotta, potranno essere obbligati a installare l’alcolock sui propri veicoli dopo la condanna. Per uno dei fermati è scattato anche l’immediato sequestro dell’automobile. Inoltre durante i controlli in centro città è stata utilizzata anche l’unità cinofila antidroga della municipale. Due spezzini sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e segnalati alla Prefettura. Sono stati inoltre sanzionati cnque conducenti di monopattini per non aver indossato indumenti rifrangenti e per la mancanza di dispositivi di illuminazione. Altre sanzioni hanno riguardato la guida con patente scaduta, la circolazione di veicoli con equipaggiamenti non conformi e senza la revisione periodica.