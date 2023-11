Porto, investimenti record. Un piano da 167 milioni. Ok il bilancio di previsione

LA SPEZIA

"Proseguiamo anche nel 2024, il percorso già tracciato in questi anni con ingenti investimenti finalizzati alla crescita infrastrutturale, all’innovazione, al miglioramento del rapporto tra il porto e la città. Particolarmente rilevante è l’impegno finanziario per il dragaggio, cruciale per consentire ai terminalisti di sviluppare investimenti che sfiorano i 300 milioni di euro". Commenta così Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, l’approvazione da parte del Comitato di gestione del bilancio di previsione 2024, del piano triennale delle opere e del piano dei servizi e forniture. Il bilancio, predisposto dal dirigente amministrativo Lorenzo De Conca, stima secondo le attuali previsioni, le entrate correnti che sfiorano i 30 milioni di euro, a fronte di spese per circa 22,5 milioni di euro, con un conseguente avanzo corrente di circa 7,5 milioni di euro. "Tali risorse, unite a quelle già disponibili, consentiranno di avviare i significativi e rilevanti investimenti previsti nel 2024" fanno sapere dall’ente del via del Molo. Gli investimenti per il prossimo anno ammontano a 167 milioni, 30 dei quali a carico dei privati. Tra le opere principali, quelli da oltre 40 milioni di euro per il dragaggio nei porti della Spezia e Marina di Carrara, e oltre 80 milioni per infrastrutture e per interventi finalizzati all’interazione tra portò e città.