Porti che collegano tutto il mondo ’DePortibus’ al Cruise Terminal. Incontri e dibattiti con i ministri

Tre giorni di incontri sul futuro della portualità ma anche spettacoli, lettura e incontri con autori. Dal 10 al 12 maggio Spezia ospiterà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”, grande evento internazionale dedicato alla portualità, presentato ieri a Genova. Il festival, ideato da Res Comunicazione, è organizzato da Ibg e Adsp, con il patrocinio e il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il patrocinio e il supporto di Ram, Comune di Spezia, Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Marina Militare. Protagonista del festival, una tre giorni di incontri pubblici, sarà dunque la realtà portuale in tutte le sue sfaccettature e avrà luogo proprio nella città dove ha sede il secondo porto container gateway in Italia per accesso diretto ai mercati, sempre più di rilevanza internazionale. Tra gli obiettivi dell’evento, quello di riposizionare il “Porto” nel luogo che gli spetta di diritto, una realtà fondamentale nella determinazione della geografia del mondo. Il ricco programma di appuntamenti di DePortibus mostra le due anime della rassegna: una più tecnica, dedicata agli addetti ai lavori che affronteranno, tra gli altri, argomenti legati a porti verdi e sostenibilità, digitalizzazione, integrazione dei servizi, smart logistics e smart city, cyber security, rotte europee e molto altro. E una seconda anima più pop, con proposte culturali aperte a tutta la cittadinanza, tra spettacoli, concerti, cinema, laboratori, incontri con autori, arte e regate, che avranno come protagonisti i migliori interpreti della scena artistica, letteraria, musicale e d’informazione italiana.

Previsto l’arrivo di molti esponenti del Governo sin dal primo giorno quando a dare il la alla kermesse al Terminal Cruise sarà il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini che poi parteciperà al primo dei summit tecnici intitolato ’Benchmarketing internazionale’, alla presenza del ministro dei trasporti del Giappone. ’Porti del mondo a confronto’ metterà di fronte le esperienze di alcune Autorità portali italiane. Il ministro alla Protezione Civile Nello Musumesi parteciperà all’incontro ’Porti e digitalizzazione’, mentre il secondo giorno di Festival èrevista la presenza del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. "’Deportibus’ sarà l’occasione per affrontare temi come la protezione delle infrastrutture critiche, la cooperazione internazionale per contrastare il traffico illegale e il terrorismo marittimo, l’impiego di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza portuale" spiega il viceministro Edoardo Rixi, Alla presentazione dell’iniziatIva cui hanno preso parte il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, il Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi e la presidente di Italian Blue Growth (Ibg) Cristiana Pagni.