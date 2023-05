Ponte, al via i lavori La fine tra 660 giorni

Buona partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Bolano per informare cittadini e imprese sullo stato dell’arte dei lavori del ponte destinato a collegare Ceparana con Santo Stefano Magra. I lavori del primo lotto sono iniziati ai primi di maggio nell’area del cantiere nella piana di Santo Stefano: dureranno 660 giorni. "Avere una nuova strada a cavallo tra Val di Vara e Val di Magra vuol dire sostenere la piccola media impresa, gli artigiani e il turismo – ha detto il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini –. Questo intervento è una opportunità per chi vuole investire nella provincia spezzina. Inoltre, un percorso stradale come questo, con le caratteristiche previste dal progetto, sarà un servizio atteso e indispensabile per tutti i cittadini. L’obiettivo dell’amministrazione provinciale – ha detto Peracchini – è quello di migliorare e razionalizzare l’intera rete stradale provinciale, sgravare altre arterie dal traffico, ma anche favorire uno sviluppo di un sistema viario che produca servizi per le attività produttive e turistiche. Una nuova mobilità che sarà anche un’opportunità per i territori per sviluppare economia.". La nuova viabilità ha infatti gli obiettivi di decongestionare da buona parte del traffico, compreso quello di mezzi pesanti, le viabilità urbane di Santo Stefano e Ceparana, e di interconnettersi direttamente ai grandi nodi viari. Non solo: nei piani, il nuovo ponte e le opere di raccordo dovrebbero garantire la riduzione del carico di traffico anche dalla provinciale 10 della Ripa e dalla rete stradale che passa dal ponte di Albiano, risolvendo una problematica molto sentita dagli abitanti del comprensorio.