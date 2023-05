Polo subacqueo in alto mare Slitta il battesimo al Cssn

Slitta a data ancora da definirsi la cerimonia di ’battesimo’ – nel complesso del Centro di supporto e sperimentazione navale – del Polo nazionale della dimensione subacquea annunciata a più riprese dal Capo di stato maggiore della Marina Militare Enrico Credendino per il 9 giugno prossimo. Nessuna saldatura temporale alla festa nazionale della Marina Militare e a Seafuture. Le ragioni? Sul punto non ci sono ancora versioni ufficiali ma la sensazione è quella della necessità di un surplus di tempi per arrivare al decreto istitutivo che sarà ’figlio’ della concertazione fra vari ministeri - oltre la Difesa, quello delle Politiche del mare, dello Sviluppo economico e dell’Università e della Ricerca - e delle intese tra Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa) e la Federazione delle Aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad) nella prospettiva di dare forma ad una fondazione tesa generare sinergie in ambito subacqueo. Ultimo atto ufficiale su questa rotta, la firma del protocollo di collaborazione fra Segredifesa e Aiad il 15 maggio scorso.

Anche l’annunciata partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla festa ’allargata’ della Marina pare destinata a non concretizzarsi.

Corrado Ricci