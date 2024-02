Polizia locale incontra gli anziani. Consigli per difendersi dalle truffe

Si moltiplicano le iniziative per abbattere l’odiosa piaga delle truffe agli anziani. Scende in campo, per stroncare questo fenomeno che non accenna ad esaurirsi, anche la polizia locale, che lancia un nuovo ciclo di incontri pubblici in chiave prevenzione anche per il 2024. Dopo il primo appuntamento, che si è svolto nel circolo Arci "Il Campetto" di Fossitermi, a cui ha partecipato una nutrita rappresentanza di cittadini interessati al tema, seguiranno iniziative analoghe nelle altre zone di aggregazione della città, a cura degli uomini e delle donne del comando di viale Amendola. È stato l’assessore alla sicurezza del Comune della Spezia Giulio Guerri a commentare il "Progetto per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani". "L’amministrazione comunale ha attivato un servizio aggiuntivo di sicurezza e prevenzione, affidato alla professionalità ed alle competenze degli operatori del corpo di Polizia Locale, per contribuire attivamente al contrasto di un fenomeno purtroppo molto diffuso, rispetto al quale vogliamo proteggere i nostri concittadini".