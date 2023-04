Polizia locale ’in affitto’ per iniziative private "E’ possibile, pagando"

Agenti di polizia locale a disposizione (previo compenso) per lo svolgimento di servizi di polizia stradale in occasione di eventi e iniziative private. È quanto prevede il nuovo regolamento approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Lerici, che ha aperto all’utilizzo a pagamento dei propri vigili a favore dei privati che intendano realizzare iniziative che potrebbero incidere sulla sicurezza della circolazione del territorio comunale. Un aspetto, quello della sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni, sul quale l’amministrazione comunale punta già da tempo, come dimostrato la scorsa estate con l’introduzione di linee guida per la realizzazione di iniziative da parti dei privati, che contemplavano anche l’adozione di un servizio d’ordine. Ora, la decisione di mettere a disposizione i propri agenti a pagamento, sulla linea di quanto permesso da una normativa del 2017 che sdogana le prestazioni a terzi per l’espletamento di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla viabilità pubblica, con spese a totale carico degli organizzatori.

Nel regolamento vengono individuate anche le prestazioni a pagamento: servizi diretti a disciplinare il traffico in occasione di iniziative commerciali, culturali e sportive che comportino una particolare affluenza di veicoli; servizi richiesti da privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, culturali, sportive, ma anche servizi di scorta e di sicurezza in occasione di gare sportive e manifestazioni. Sono escluse dal regolamento le manifestazioni organizzate direttamente dall’amministrazione comunale, quelle promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria, e le feste patronali, le manifestazioni religiose, e le cerimonie funebri.

"I servizi di polizia stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistano requisiti di necessità ed urgenza, ovvero condizioni di pericolo imminente per l’incolumità personale, vengono effettuati a pagamento - si legge nel regolamento adottato dalla giunta comunale –. Le tariffe saranno istituite e periodicamente aggiornate con deliberazione della giunta al variare del costo del lavoro del personale dipendente. I corrispettivi richiesti compensano il lavoro svolto dagli appartenenti al corpo di Polizia municipale, compresi gli oneri a carico dell’ente e l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Comune necessari all’espletamento del servizio". I privati che volessero disporre del nuovo servizio, dovranno inoltrare specifica richiesta al Comune "almeno 20 giorni prima del giorno per il quale è richiesta la prestazione".