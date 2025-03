Polizia locale, il convegno nazionale

Operatori della sicurezza, ufficiali, comandanti e funzionari di tutte le polizie locali italiane protagonisti della due giorni che si terrà oggi e domani al Terminal Crociere. Il Convegno Nazionale di Polizia Locale, giunto alla sua 28ª edizione è per gli addetti ai lavori il principale evento di formazione, aggiornamento, networking e condivisione delle pratiche in tema di innovazione, sicurezza e gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il programma didattico sarà affiancato da un’ampia area espositiva dove le maggiori aziende del settore della sicurezza consentiranno ai Comandi di toccare con mano le soluzioni per svolgere al meglio i loro compiti, tramite strumentazioni e dotazioni all’avanguardia, confermando così l’appuntamento ligure come uno dei più importanti dell’anno. La mostra-convegno è organizzata da Gruppo Maggioli e si avvale della collaborazione del Comando di polizia locale e del patrocinio del Comune della Spezia: ad aprire i lavori sarà il sindaco e rappresentante Anci Liguria Pierluigi Peracchini e l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri. Fra gli argomenti trattati la tolleranza zero per l’alcol al cosiddetto ’ergastolo della patente’ e le nuove regole del codice della strada. Il via alle 9,30 con i saluti istituzionali, poi l’intervento ’Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcool’ a cura di Giuseppe Carmagnini della Polizia municipale di Prato