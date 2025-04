Poesie in dialetto per l’anniversario di ’Anuket’

In occasione del quinto anniversario della fondazione dell’associazione Anuket, giovedì, a partire dalle 21, è in programma un’interessante serata tra poesie in dialetto spezzino brillantemente curata dal professor Piergiorgio Cavallini, con l’animazione del talentuoso gruppo dialettale La n’è mai tròpo tàrdio. Per sottolineare l’importanza e il valore del dialetto anche per le nuove generazioni è infatti in programma l’incontro ‘A can vècio ne se diza a a cocio’, con una panoramica della migliore produzione letteraria in dialetto spezzino del gruppo di Cavallini.

In ricordo dell’amico attore recentemente scomparso Paolo Lo Giudice, nella sede di via della Ghiara 147 (vicino alla Chiesa di San Bernardo alla Chiappa), con la conduzione di Cavallini, reciteranno Fiorella Andreani, Vilma Bertagnini, Cecilia Battolini, Roberto Battolini, Sofia Cavallini, Giovanni Ponzanelli, Mirella Sommovigo, Roberto Spiller e Enrico Toncelli. È un appuntamento tradizionale, che si ripete anno dopo anno, con Anuket, per una serata dal sapore antico, allegra e ironica.

"Tutti i presenti, ogni volta, grazie alle poesie scelte e agli approfondimenti di Pier Giorgio Cavallini – scrivono i promotori – hanno sempre compiuto, ridendo e scherzando, un viaggio alla scoperta di questa antica lingua: parole, espressioni, modi di dire di oggi che vengono da lontano". Ulteriori informazioni sono disponibili inviando una mail a [email protected].

m. magi