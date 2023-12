Poesia e note in Sala Dante. Voce al soprano Di Vita con il piano di Vaccarone

Promuovere e diffondere il messaggio portato avanti da Aidea Solidarietà, che si impegna soprattutto in attività rivolte agli anziani con disabilità. Questo lo spirito di solidarietà che ha spinto l’associazione a organizzare un concerto di musica classica – in collaborazione con Aidea La Spezia e realizzata con il contributo di Vivere Insieme, Centro servizi per il volontariato, col patrocinio del Comune della Spezia – domenica alle 17, nella Sala Dante di via Ugo Bassi.

L’associazione che, tra l’altro, si pone l’obiettivo di sostenere il valore della musica e favorirne la diffusione, propone un interessante percorso musicale intitolato ‘Poesia e Musica’, per voce e pianoforte con Lieder di Mozart, Schubert, Schumann e Romanze di Varlamov, Glinka, Tchaikovsky, Rachmaninov. Protagonisti del concerto il soprano Mirella Di Vita e il pianista Leonardo Vaccarone, che guideranno i presenti alla scoperta di una produzione ricca di sentimento, sensibilità e profondità interiore. La cantante lucchese, docente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha debuttato come protagonista in opere quali L’Elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, I quattro Rusteghi, La finta semplice, Rigoletto, La Vedova allegra, Don Pasquale, Die Zauberflöte, Il campanello, Dido and Aeneas, Carmen, Pagliacci, La Bohème, La Traviata per Fondazioni e Festival lirici (Teatro Dal Verme di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, La Biennale di Venezia, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Comunale Pavarotti di Modena, Teatro del Giglio di Lucca, Festival Puccini di Torre del Lago, Opera de Chambre de Geneve, Theatre National de Rabat in Marocco, Saaremaa Opera Festival in Estonia), lavorando con direttori quali Johannes Wildner, Giuliano Carella, Christopher Franklin, Mario Ancillotti, Matteo Beltrami e registi come Simona Marchini, Aldo Tarabella, Ugo Gregoretti, Rolando Panerai, Filippo Crivelli, Jean Marc Biskup, Renato Bonajuto. Svolge un’intensa attività concertistica, con particolare attenzione per il repertorio cameristico e sacro, che l’ha portata ad esibirsi sia in Italia che all’estero.

Il pianista spezzino svolge da anni attività concertistica, sia in qualità di solista che di camerista. Si propone di divulgare il linguaggio musicale attraverso conferenze pensate principalmente per i non addetti ai lavori e attraverso l’insegnamento del pianoforte. È docente alla scuola media a indirizzo musicale ‘Silvio Pellico’. Il repertorio proposto domenica vede un perfetto connubio tra testi poetici di rilevanti scrittori (tra cui Gothe, Heine, Puškin) e composizioni di grandi musicisti ad esse ispirate (tra cui Schubert, Schumann, Tchaikovsky). Presentano Sara Mainenti e Valeria Fiumi, presidente di Aidea Solidarietà. Inoltre, in questa occasione, verrà distribuito l’opuscolo ‘Guida alla Malattia di Alzheimer’.

Marco Magi