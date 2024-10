Più spazio per le scuole Cervi: "La verifica rinviata a gennaio"

Le richieste di maggiori spazi per la didattica, avanzate dalle scuole medie Cervi e fortemente caldeggiate da un gruppo di genitori – presenti in aula durante l’ultimo Consiglio comunale –, sono state oggetto di confronto in occasione de question time del Pd. A margine della stessa riunione i capigruppo, alla presenza del sindaco, hanno incontrato una delegazione, che ha rappresentato gli stessi problemi e le stesse preoccupazioni esternate a La Nazione nei giorni scorsi e oggetto di un approfondimento su queste colonne. "Dall’amministrazione – precisano i consiglieri dem – abbiamo ottenuto l’impegno secondo cui, qualora a gennaio dovesse esserci un numero di iscrizioni tali da dover formare ulteriori classi rispetto a quelle oggi in essere, il Comune garantirà la restituzione degli spazi attualmente occupati da Formimpresa, alla quale dovrà essere a loro volta garantita una nuova sede idonee alla propria attività".