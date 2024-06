Pittarello e Soleri, attaccanti nel mirino. Si aspetta il ritorno di Macia per le operazioni

LA SPEZIA

Solo la prossima settimana, con il ritorno in Italia di Eduardo Macia, vi sarà un’accelerata sulle trattative in entrata e uscita che non rientrano nell’ambito dei riscatti, anche se il ds Stefano Melissano già in questi giorni sta sapientemente tessendo la rete con procuratori e società. Detto dell’interesse della dirigenza spezzina a continuare il filone collaborativo con l’Inter, magari inserendosi nella corsa per avere nuovamente Pio Esposito in maglia bianca (il club bianco eserciterà il diritto di riscatto per 4,5 milioni di euro, ma è scontato il controriscatto da parte del club meneghino per 0,5 milioni) o per i prestiti di altri giovani (il portiere Filip Stankovic potrebbe finire in A, da verificare l’attaccante Sebastiano Esposito), si continuano a monitorare le posizioni degli attaccanti Filippo Pittarello del Cittadella, Edoardo Soleri del Palermo e, come outsider, Gabriele Artistico ex Francavilla. Per l’ex aquilotto Soleri potrebbe riproporsi una trattativa similare a quella di gennaio, con il dirottamento di Daniele Verde in Sicilia in cambio del romano che, per inciso, è seguito anche da Samp e Brescia. Incassato il no del portiere Jeroen Zoet a rinnovare il contratto, la dirigenza spezzina sta sondando varie opportunità per trovare due portieri. Non confermato l’interesse per Antony Iannarilli della Ternana. Stefano Melissano è poi impegnato nel definire le situazioni legati ai riscatti. Lo Spezia ha concluso con il Panathinaikos il trasferimento del portiere Bartlomiej Dragowski. Una buona operazione che porterà nelle casse sociali 2,2 milioni di euro, 100mila dei quali andranno alla Fiorentina, con una plusvalenza di circa 400mila euro. Una parte del ricavato è stato reinvestito per il riscatto di Adam Nagy dal Pisa (1,2 milioni di euro). Non sarà , invece, riscattato Iva Gelashvili dalla Dinamo Batumi (0,6 milioni di euro) a seguito di un cambiamento di strategia rispetto agli intendimenti originari, di comune accordo con D’Angelo. L’Atalanta, salvo sorprese al fotofinish, non riscatterà oggi Emil Holm per 8,5 milioni di euro, ma sul giocatore non mancano le attenzioni di Juventus (se non arriverà Di Lorenzo), Torino e Lazio con possibilità di introitare, comunque, la cifra inizialmente richiesta. Una somma di denaro che dovrà essere divisa a metà con il Sonderiyskie. Melissano ha poi intavolato un filo diretto con il ds dell’Empoli Roberto Gemmi per il trasferimento di Szymon Zurkowski ad una cifra ancora da definire (non sarà riscattato dal club toscano), magari comprendendo nell’affare Simone Bastoni, al momento non nell’interesse degli azzurri. Non sarà riscattato Jureskin dal Pisa.

Fabio Bernardini