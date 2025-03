Piano Solo Tour al Teatro Civico. Un assaggio del ’Jazz’ con Bollani

Quando Stefano Bollani sale sul palco, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato e così sarà anche domani, quando il noto pianista sarà protagonista al Teatro Civico, dalle 21, per rapire il pubblico con la magia del suo strumento. Il teatro aprirà le sue porte a un appuntamento che promette di essere indimenticabile: ‘Piano Solo Tour’, la nuova tournée di Stefano Bollani, che lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia, iniziata lo scorso mese.

Questo concerto eccezionale non solo inaugura la stagione della Società dei Concerti (informazioni a [email protected]), ma offre anche un assaggio esclusivo della 57ª edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia, ormai in prossimità. ‘Piano Solo’ è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato, in cui il movimento musicale è governato dalla creatività del momento. Al pianoforte, Bollani riesce a creare sempre qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività. C’è, però, un unico punto fermo negli spettacoli di Bollani: la grande chimica con il suo pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste. "Stefano Bollani è un mago del pianoforte – aggiungono dalla Società dei Concerti – . Dimenticatevi, quindi, dei concerti tradizionali. Bollani è un artista che ama sorprendere, improvvisare e reinventare la musica ogni volta che si siede al pianoforte. La sua performance al Teatro Civico sarà un viaggio emozionante attraverso generi musicali diversi".

Bollani, pianista, compositore e cantante italiano ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua straordinaria versatilità e il suo talento eclettico; ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del jazz e della musica classica, e la sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti internazionali. La sua capacità d’improvvisare e di reinventare la musica, lo rende un artista unico nel suo genere. "L’evento è realizzato in collaborazione con Ad eventi, Comune della Spezia, Teatro Civico – concludono – a testimonianza dell’importanza di questo appuntamento per la scena culturale cittadina". I biglietti dell’evento sono quasi esauriti, ma ci sono ancora alcuni posti disponibili. Sono acquistabili al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino, aperto dalle 8.30 alle 12) con info allo 0187 727521 o a [email protected], oppure sul sito TicketOne.

Marco Magi