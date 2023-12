Perseguita l’ex compagna. Intervento dei carabinieri

Stanca delle vessazioni dell’ex compagno, ha chiesto aiuto ai carabinieri trovando subito un interlocutore con cui dialogare e una risposta al suo problema, ponendo così fine al suo dramma personale. Sulla base della denuncia della donna e le successive indagini, i carabinieri di Sesta Godano hanno infatti notificato il divieto di avvicinamento a un cinquantenne residente in Val di Vara, autore del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. I carabinieri della compagnia di Spezia negli ultimi giorni di fine anno hanno contato una decina di casi, tra Spezia e provincia, di “codice rosso” risolti con l’emissione di misure cautelari del divieto di avvicinamento a carico dei maltrattatori. L’ultimo episodio proprio quello avvenuto in Val di Vara che va ad aggiungeri agli altri fra città e provincia.