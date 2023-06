Percorsi di dialogo La prof Colombo Lopez ospite del Cpia

Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) prosegue nell’anno scolastico 2022-2023 la sua attività di accoglienza nell’ambito di progetti europei Erasmus, finalizzati al miglioramento della formazione del personale scolastico e degli studenti in età adulta. Nuova iniziativa attualmente in corso: la professoressa Maria Lorena Colombo Lopez, vincitrice di un concorso bandito dal Ministero spagnolo dell’Istruzione, è ospite del Cpia della Spezia per un periodo di jobshadowing, ovvero di osservazione e partecipazione alla vita scolastica dell’istituto ospitante. Per due settimane, dal 29 maggio al 9 giugno, la docente spagnola avrà modo di conoscere a fondo l’organizzazione e le metodologie didattiche del Cpia.