Peracchini e il Cinema Nuovo: “La proprietà incontrerà il club Germi per una trattativa”

La Spezia, 1° marzo 2024 – Sulla questione del cinema Il Nuovo, che dovrà liberare i locali dove attualmente è attivo da anni, interviene ancora una volta il sindaco Pierluigi Peracchini.

“L’amministrazione comunale difende e sostiene la cultura – spiega Peracchini – così come dimostrato anche con la riapertura del Cinema Odeon all’interno della mediateca regionale ligure 'Sergio Fregoso', di proprietà comunale, con migliaia di persone che lo stanno frequentando, ma è importante chiarire che la questione relativa al Cinema Il Nuovo è una trattativa tra soggetti privati e che, quindi, deve rimanere in quell’ambito”.

“Nonostante questo ho convocato l’ingegner Andrea Giuseppe Tiberti, presidente della Mutua Cesare Pozzo di Milano, società proprietaria dell’immobile dove si trova il Nuovo, che è venuto nel mio ufficio e mi ha documentato correttamente la situazione. In questa occasione ho fatto presente alla proprietà che in quei locali l’amministrazione comunale non cambierà la destinazione urbanistica, per quanto di propria competenza, e non potranno quindi essere fatte speculazioni edilizie. Ho inoltre chiesto, senza avere alcun ruolo di entrare nel merito di questioni private, di non dare mandato a vendere l’immobile a soggetti terzi, ma offrire la possibilità all’Associazione Film Club Pietro Germi di trattare l’acquisto o l’affitto e la proprietà mi ha assicurato la volontà di organizzare un incontro, nella loro sede, con Silvano Andreini, presidente dell’Associazione Germi, e aprire una trattativa. Sta quindi all’Associazione Germi procedere con una contrattazione nella speranza che si chiuda nel miglior modo possibile. Per noi il cinema ha un ruolo sociale importante e siamo vicini a chi frequenta e ama il Cinema Il Nuovo”.

Marco Magi