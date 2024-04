Peracchini su area Enel: “Le aziende interessate propongano i loro progetti”

La Spezia, 8 aprile 2024 – Presentato l’avviso per la Manifestazione d’Interesse per l’acquisizione e la riqualificazione di parte del sito industriale Enel: alla conferenza erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, poi Nicola Lanzetta, direttore Italia Gruppo Enel e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Il sito industriale Enel della Spezia – scrivono dal Comune – è oggetto di un programma di riqualificazione, i cui principi e le cui previsioni di progettualità sono stati condivisi con le istituzioni locali nell’ambito di un protocollo di intesa del giugno 2023. In tale contesto si inserisce la procedura presentata oggi per la selezione di proposte per la riqualificazione di parte del sito industriale Enel della Spezia”.

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare una Manifestazione di Interesse all’acquisizione in disponibilità dell’area oggetto della procedura, per la realizzazione di una propria proposta progettuale. Tale proposta potrà riguardare qualunque ambito funzionale utile alla valorizzazione del sito, a esclusione di ambiti di attività di produzione di energia elettrica. Saranno inoltre presi in considerazione progetti che propongano lo sviluppo di più ambiti funzionali.

Per acquisire ogni utile elemento per la presentazione della Manifestazione di Interesse, i soggetti interessati possono richiedere documentazione informativa relativa al sito e avranno la possibilità di effettuare un sopralluogo.

La procedura sarà gestita mediante l’apposita piattaforma sul sito internet https://corporate.enel.it/transizione-energetica/manifestazione-interesse-laspezia dove sono disponibili tutte le informazioni utili. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 10 giugno. Nell’ambito della valutazione delle proposte effettuata da Enel, saranno particolarmente considerati l’impatto occupazionale diretto ed indiretto generato dalla Proposta Progettuale ed il riutilizzo degli asset esistenti in una logica di economia circolare.

“La riqualificazione delle aree Enel rappresenta un’occasione fondamentale per il futuro della città a cui si è giunti a seguito di un serio percorso istituzionale – dichiara Pierluigi Peracchini – . Nel protocollo siglato tra il Comune della Spezia ed Enel sono stati concordati indirizzi comuni, che dovranno essere presi in considerazione nelle proposte progettuali che verranno presentate al termine della procedura di manifestazione d’interessi, con l’obiettivo di garantire un nuovo sviluppo industriale e artigianale delle aree già impegnate dalla centrale elettrica. L’amministrazione comunale è quindi costantemente impegnata nel portare avanti un percorso sinergico con Enel Spa, ed avrà un ruolo decisivo con l’adozione dei Piani Urbanistici Operativi che di volta in volta saranno concordati, con l’obiettivo prioritario di creare occupazione e sostenibilità ambientale”.

“L’azienda, focalizzata sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e impegnata nella decarbonizzazione della produzione e nell'elettrificazione degli utilizzi finali – spiega Lanzetta – sta promuovendo la riqualificazione degli impianti dismessi che, attraverso la collaborazione con i territori e le comunità locali, potranno continuare a essere fattori di sviluppo e innovazione sostenibile. L’avviso per la Manifestazione d’Interesse presentato oggi ribadisce il dialogo costante dell’Azienda con il territorio spezzino per favorire la costituzione di poli energetici integrati, con progetti condotti da Enel e iniziative sostenibili di terze parti”.

“L'economia alla Spezia sta crescendo in più settori – commenta Giovanni Toti – , certamente la nautica, ma anche in quelli di difesa e tecnologia. Siamo infatti vicini al distretto nautico più importante d'Europa e del mondo. I numeri delle imbarcazioni costruite alla Spezia, molte delle quali restano peraltro in Liguria, sottolineano da anni una crescita a due cifre. C'è quindi bisogno di spazio ed è opportuno che sia il mercato a indirizzare al meglio l'utilizzo di queste aree, ovviamente in una proiezione di mercato che consenta parità di accesso, attraverso una manifestazione di interesse pubblica come quella fatta da Enel sotto la vigilanza delle istituzioni. Credo che questo percorso che si costituirà rapidamente: con la conclusione entro giugno della manifestazione di interesse, le imprese significherà più spazio per crescere”.