Per Lara Ghiglione nuovo incarico nazionale Neo eletta nella segreteria

L’Assemblea generale della Cgil, riunita oggi a Roma, ha eletto i membri della segreteria nazionale confederale che affiancheranno Maurizio Landini. Tra questi è stata eletta Lara Ghiglione, già Segretaria generale della Camera del Lavoro della Spezia. "Una bella notizia – ha commentato Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina – un incarico prestigioso e meritato, che ci rende orgogliosi come Cgil spezzina e che, siamo certi, saprà svolgere al meglio. Un abbraccio ed in bocca al lupo a Lara!". La Ghiglione inizia la propria esperienza sindacale nel 2003 come delegata della Flc Cgil, e nel 2008 viene eletta segretaria generale della Federazione spezzina. Nel 2013 entra nella segreteria della Camera del Lavoro cittadina.