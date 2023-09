Pensionati: quando va presentato il "modello Red"

Chiusa la campagna fiscale del 730, i Caf saranno pronti ad aiutare i pensionati con la compilazione del modello Red, che solitamente deve essere presentato all’Inps al massimo entro la fine di marzo di ogni anno. Non tutti sono obbligati a compilarlo e trasmetterlo. Lo devono fare solo coloro che ricevono delle prestazioni pensionistiche collegate al proprio reddito (e a volte anche a quello del coniuge e del nucleo familiare), come ad esempio chi percepisce gli assegni di invalidità, gli assegni e le pensioni sociali, le integrazioni al trattamento minimo. Considerato che il reddito in genere è un dato che può variare di anno in anno, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, l’Inps effettua la verifica annuale di tali dati: attraverso l’indicazione dei redditi posseduti, il Modello Red serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni e l’importo delle stesse.

L’Inps non invia più comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere il reddito annuo, ma è il pensionato a dover presentare il modello Red per, appunto, comunicarlo all’istituto di previdenza. Il pensionato può invece ricevere dall’Inps una lettera di sollecito se l’anno precedente non ha presentato il Red, anche se avrebbe dovuto farlo.

E’ importante, invece, presentare il modello, se richiesto, perché altrimenti l’Inps sospende l’erogazione delle prestazioni, prima per 60 giorni e poi definitivamente. Due sono le modalità per trasmettere la dichiarazione reddituale: rivolgendosi ai Caf oppure direttamente dal sito www.inps.it. Ha l’obbligo di inviare il Red chi ha presentato il 730 o il modello Redditi persone fisiche, ma ha anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione, chi è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo o chi non ha fatto la dichiarazione dei redditi.

Mo.Pi.