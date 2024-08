"Pensavo fosse solo uno scherzo. Invece eccomi nella Dj’s Gang"

Per chi ama la dance in riva al Golfo, il suo nome è fra i più conosciuti: che sia in console nei tanti eventi in provincia – e non solo – o a remixare, Francesco Palla ha incrociato almeno una volta orecchie e gambe di chi ama ascoltare e ballare. Ma la sua ultima impresa ha qualcosa di speciale, perché ha messo mani e talento – unico in quarant’anni, insieme al collega torinese D@anny G, al secolo Gaetano Magnasco - su uno dei più grandi successi di questo genere: l’immortale "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto. È la prima volta che il produttore e dj autorizza un collega a rileggere quello che è considerato fra i principali classici, nato negli anni Ottanta e rimasto inossidabile colonna sonora di serate e feste. Un ‘riemipipista’ capace di catturare come una calamita il ferro le persone ai lati del dancefloor: voce di Cecchetto a dare il tempo e snocciolare i verbi della coreografia, musiche del fondatore dei Goblin Claudio Simonetti. Semplice, evergreen. Oggi a dargli una rinfrescata i due dj, con il "Gioca Jouer 2024 (Rework by Francesco Palla e D@anny G)", già in rotazione e disponibile sulle principali piattaforme: un remix fedele, orecchiabile e ballabile. Il duo di dj, lanciato da Radio Cecchetto, fra gli ultimi progetti del vulcanico produttore, lo ha convinto a realizzare questa nuova versione dopo aver risposto a un contest dell’emittente. Ricetta perfetta, disco verde da parte della leggenda della radiofonia italiana. E così, mentre lavora ad altri progetti con nomi a livello nazionale, Francesco Palla abbraccia una pietra miliare.

"Mi è arrivato un invito da Facebook da parte della radio per entrare nella Dj’s Gang – racconta - e all’inizio pensavo ad un fake, invece era vero. Io sono dj e remixer, i miei lavori girano abbastanza a livello nazionale e mi hanno permesso di farmi conoscere, entrando a far parte di questo gruppo di persone che portano avanti progetti come i miei e suonano a rotazione in radio. L’idea del remix del ’Gioca Jouer’ è arrivata nel gruppo WhatsApp dedicato e mi sono agganciato a Gaetano: abbiamo funzionato. Non so se sarà il pezzo più scaricato, ma per me, che ho iniziato a 18 anni a fare il dj, è stato un onore remixarlo, anche perché sono state fatte altre versioni, ma questa è la prima autorizzata in cui c’è la voce di Cecchetto". Insomma, comunque vada, il successo è già servito.

Chiara Tenca