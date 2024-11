Paura per un giovane caduto in moto

Una brutta gita fuoriporta per un giovane che ieri pomeriggio è sbattuto contro il guard rail dopo aver perso il controllo della sua potente motcicletta. Viste le sue condizioni i sanitari intervenuti per le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che è arrivato da Albenga per trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Il ragazzo, 23 anni, è sempre rimasto cosciente ma l’impatto contro la barriera di protezione stradale e poi sull’asfalto è stato particolarmente violento e infatti lamentava forti dolori agli arti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in prossimità di una curva lungo l’Aurelia all’altezza di Deiva Marina.

Alcuni automobilisti in transito hanno assistito alla scena della caduta e dopo essersi fermati per prestare il primo soccorso e accertarsi della situazione hanno allertato il numero di emergenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Pubblica Assistenza di Carro e Delta 3 Brugnato. Dopo essere stato stabilizzato tenendo conto delle condizioni i sanitari hanno ritenuto opportuno chiedere il trasferimento all’ospedale San Martino di Genova senza neppure ricorrere alle cure del Sant’Andrea di Spezia.

Il ragazzo è stato quindi trasportato in ambulanza al casello autostradale di Deiva Marina in attesa dell’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Albenga che è atterrato in un’area poco distante per poi trasportarlo all’ospedale del capoluogo ligure. Il ragazzo per fortuna è sempre rimasto vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso anche se la prognosi è riservata. Una zona, quella dove si è verificato l’incidente, particolarmente frequentata dai motociclisti ma purtroppo altrettanto nota e teatro di incidenti stradali proprio a causa dei tornanti che possono mettere in difficoltà i centauri.

Massimo Merluzzi