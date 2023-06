Patrono i lavori al Picco Conferenza dei servizi lunedì, poi il via libera per la nuova tribuna

C’è un motivo perché lo Spezia non ha fatto allenamento in questi giorni allo stadio Picco davanti ai propri tifosi. Una proposta che aveva rilanciato, attraverso le pagine de La Nazione, anche l’ex vice presidente dell’era Volpi Angiolino Barreca. Siamo andati a fondo e abbiamo scoperto che il motivo è uno soltanto e, ovviamente, farà molto piacere ai tifosi dello Spezia: sta infatti per iniziare la ristrutturazione della tribuna e la società già ha fatto partire i lavori preliminari negli interni del Picco, in attesa del via libera della conferenza dei servizi programmata per dopodomani lunedì 5 giugno.

Dal giorno successivo, quindi, potranno iniziare ufficialmente le opere di demolizione della tribuna. Come noto, saranno completamente rifatti anche gli spogliatoi, pertanto lo Spezia ha già provveduto a svuotarli e quindi la squadra non avrebbe potuto utilizzarli in caso di un allenamento a porte aperte allo stadio davanti ai propri supporters.

Il problema è stato comunque aggirato, perché la società ha permesso ieri ai tifosi di recarsi a Follo per caricare la squadra in vista dell’importantissima partita di domani sera all’Olimpico che può decidere la stagione.

E pensare che nei giorni scorsi, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro il Torino, erano girate fake news alle quali c’è stato chi ha abboccato. Come la dichiarazione di Robert Platek, che non aveva parlato con nessuno, che per la serie B il Picco va bene così com’è ed è inutile buttare via dei soldi in questo momento e che solo in caso di risalita in serie A sarebbero partiti i lavori già programmati. Nulla di più falso, tanto che i lavori inizieranno già la prossima settimana.

Si deve solo aspettare la conclusione dell’iter del procedimento urbanistico curato dalla conferenza dei servizi indetta dal Comune della Spezia, alla quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati al progetto redatto dallo studio Gau Arena, che hanno espresso i loro pareri, prevista appunto dopodomani. E’ atteso ufficialmente il ’permesso di costruire’, ovvero l’autorizzazione urbanistica, per questo i lavori, se non quelli preliminari, non sono ancora partiti.

La ristrutturazione della tribuna dello stadio Picco, come noto, è finanziata in parte dallo Spezia Calcio, in parte dalla Regione e in parte dal Comune per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro. Durante la sosta per i mondiali, c’era già stato l’ampliamento della curva Piscina passata a 3.477 posti. Con la tribuna saranno realizzati nuovi spogliatoi, aree hospitality e aree per i media e anche gli sky box.

Massimo Benedetti