Passeggiata in...fiore Mostra sul lungomare e workshop di botanica

La mamma si sa, è il più bel fiore. E, proprio in occasione della Festa della Mamma, che quest’anno ricorre domenica 14 Maggio, l’amministrazione comunale di Lerici ha organizzato una giornata di festa primaverile in cui a fare la parte dei protagonisti saranno proprio i fiori. Diverse sono le iniziative che verranno proposte per celebrare nel modo più colorato e spontaneo la ricorrenza. Sul lungomare Vassallo sarà allestita una mostra mercato di fiori e piante di vario genere: dai fiori recisi, alle piante fiorite, dalle piante grasse sino ai fiori finti e di carta, passando per le erbe aromatiche ed erboristiche.

Una distesa di colori e di verde per salutare anche l’arrivo della primavera. In piazza Garibaldi, invece, un mercatino degli hobbisti dedicato alla mamma, sempre a tema floreale: dagli artigiani dei fiori stampati, alla lavanda, ai gioielli botanici, alle stampe di erbari d’epoca. Sarà impossibile non trovare un pensiero per sorprendere la propria mamma. Diverse anche le attività a tema che saranno proposte per i più piccoli ma non mancheranno anche quelle per gli adulti. In collaborazione con la libreria Giunti, una serie di laboratori dedicati ai bambini che potranno creare un biglietto di auguri per la mamma, un segnalibro fiorito e fiori di carta e plastica riciclata. La libreria, per l’occasione, allestirà anche una vetrina tematica con novità editoriali dedicate alla natura. Ape Libraria con la sua libreria ambulante, proporrà invece volumi sui temi di botanica e giardinaggio ma destinati ad un pubblico adulto. Infine La Verde Milonga organizzerà un workshop per adulti dedicato alla botanica ed un esperto del settore offrirà passeggiate guidate alla scoperta dei tesori arborei autoctoni e non dei giardini del lungomare di Lerici.

Numerose anche le attività commerciali del territorio coinvolte nell’iniziativa che proporranno articoli legati alla natura, alla primavera e alla fioritura. Anche tutta la cittadinanza sarà chiamata a partecipare all’omaggio a Madre Natura con il green contest “Balconi Fioriti”. Ciascuno potrà mandare la foto del proprio balcone alla pagina Facebook Lerici Coast tramite messaggi Messenger).

Le immagini verranno postate sulla pagina e il quattordici maggio prossimo si potrà conoscere il “Balcone Fiorito“ più bello in base al numero di like che sono stati ricevuti .