Parrucchiere svaligiato, rubati gli shampoo e sparite anche le mance: “Servono telecamere”

La Spezia, 7 ottobre 2023 – Lozioni alla cheratina per il trattamento del capello, confezioni di shampoo per la cura della cute, creme e maschere ristrutturanti di una nota linea professionale. Una refurtiva per un valore di 700 euro cui si aggiungono le mance al personale. E’ questo il furto messo a segno giovedì notte ai danni del salone di Alessio Piazza in via Monfalcone 182, nel quartiere di Rebocco alla Spezia. Un colpo di precisione, stando all’oculata scelta del materiale sottratto che sembra quasi essere stato selezionato negli espositori e che, fortunatamente, non ha arrecato alcun danno agli arredi presenti nel locale.

“La mia collaboratrice Maria Grazia – racconta il titolare Alessio Piazza – all’apertura, si è accorta che la serratura della saracinesca era stata aperta, senza alcuna forzatura, come se avessero usato un passepartout, arnese ipotizzato poi anche dalle stesse forze dell’ordine intervenute. All’interno, i principali scaffali dei prodotti risultavano semivuoti, come fosse una precisa commissione – sottolinea perplesso – così come completamente ripulito è stato il cofanetto con tutte le mance della settimana. Se può essere una consolazione – continua – non c’è stato danneggiamento di arredi e strumenti e l’azione che si potrebbe definire mirata è stata così silenziosa da non essere avvertita da nessuno in zona, neppure dal proprietario del fondo che abita qui sopra".

E se l’occhio umano non poteva, a quell’ora, vedere, quello digitale, se presente, avrebbe potuto restituire le immagini: " Desidero sottolineare che in questa zona, al contrario di altre, mancano telecamere; l’unica presente è distante e punta diretta sull’area di raccolta rifiuti. Via Monfalcone alla sera – sospira Piazza – rimane completamente isolata e semibuia, prestandosi così facilmente ai furti. Serve una telecamera, qui dove sono le attività commerciali, posizionata all’altezza della chiesa; che guardi e controlli in direzione del cavalcavia e in quella opposta".